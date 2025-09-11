Baba, Çocuğunu Korurken Bıçaklandı

Olayın Gelişimi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, bıçakla kovalayan kişilerin hedefi olan bir çocuğu korumaya çalışan baba, ağır yaralandı. Duyumlara göre, olay Kazım Karabekir Mahallesi 1047. Sokak’ta gerçekleşti. Burada K.Y. ile B.Ü ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir sebeple bir tartışma yaşandı. Tartışmanın daha da büyümesiyle K.Y., bireyler tarafından bıçakla kovaladı.

Müdahale ve Sonuçlar

Durumu dışarıdan gören baba M.Y., çocuğunu korumak için aşağıya indi. Aşağıda çocuğunu kovalayan şahıslarla tartışan M.Y., çocuğunu koruma çabasının sonuçları olarak bıçakla yaralandı. Bu esnada K.Y. ise kaçarken duvardan düşerek yaralandı. Olay yerine yapılan ihbarda, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak baba ve oğlunu Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Şüphelilerin Durumu

Olayda şüphelilerden B.Ü., polis tarafından yakalanırken, kimliği belirlenemeyen diğer şahıs olay yerinden kaçmayı başardı. Ekipler, kaçan şahsı yakalamak için yoğun bir çalışma başlattı.