Baba-Çocuk Doğa Kampı 14-15 Haziran’da

ETKİNLİĞİN DUYURUSU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 14-15 Haziran tarihleri arasında 19 şehirde Baba-Çocuk Doğa Kampı düzenleyeceklerini duyurdu. “Aile bağlarını doğada güçlendirmek, doğa sevgisini birlikte yaşamak için Babalar Günü’nde doğada buluşuyoruz.” ifadesini kullanan Yumaklı, etkinliğin detaylarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

ETKİNLİĞİN AMACI

Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “2025 Aile Yılı” kapsamında gerçekleştirilen bu etkinliğin amacını açıklayarak, “Aile bağlarını doğada güçlendirmek, doğa sevgisini birlikte yaşamak için Babalar Günü’nde doğada buluşuyoruz. Doğayla iç içe geçecek bir hafta sonu, hayat boyu unutulmayacak anılara dönüşüyor.” değerlendirmesini yaptı.

BAŞVURU DETAYLARI

Yumaklı, kamp hakkında başvuru koşulları ve diğer detayların Genel Müdürlüğün “@milliparklar” hesabından paylaşılacağını belirtti. Kampın 14-15 Haziran tarihlerinde 19 farklı şehirde yapılacağını ifade eden Yumaklı, kamp etkinlikleri arasında doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ve kuş gözlemleri bulunduğunu aktardı. Ayrıca, kamp ateşi yakılması gibi eğlenceli aktivitelerin de olacağı bilgisine yer verildi.