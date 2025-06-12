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Baba Da Hayatını Kaybetti, Şüpheli Yakalandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, yol verme tartışması yüzünden meydana gelen kavgada Bülent Fırat’ın silahla vurulmasının ardından, babası Nuri Fırat’ın (82) da hastanede hayatını kaybetmesiyle olayın boyutları daha da arttı. Hayatını kaybeden Nuri Fırat’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın hemen ardından, amcası ve kuzenini öldüren Şerafettin Fırat, suç aletiyle birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayın detayları üzerinde çalışmalar devam ediyor.

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