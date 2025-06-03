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Baba E.K. Gözaltına Alındı

ÇOCUK GÖRÜŞÜ MESELESİ TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Murat SOLAK / İSTANBUL – Kadıköy’de çocuğunu görmek için boşandığı eşiyle buluşan E.K. ve eski eşi R.Y. arasında sokak ortasında bir tartışma yaşandı. Aile bireylerinin olaya müdahale etmesiyle birlikte büyüyen kavga, çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydedildi. Baba E.K. bu olay sonucunda gözaltına alındı.

OLAYIN DETAYLARI VE POLİS MÜDAHALESİ

Olay, 1 Haziran’da Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, E.K., 3 yaşındaki çocuğunu almak için boşandığı eşi R.Y.’nin evine gitti. İkili arasında başlangıçta gerçekleşen tartışma, aile yakınlarının araya girmesiyle kavgaya dönüştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eski eşini ve ailesini darbeden E.K.’yi gözaltına aldı. E.K.’nin emniyetteki sorgusu tamamlandı ve kendisi ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLAYI BELGELEDİ

Sokak ortasında gelişen bu kavga, çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydedilmiş görüntülerle belgelendi. Olay, medyada geniş yer buldu ve halk arasında tartışmalara yol açtı. Hemen ardından E.K.’nin adliyeye sevk edilmesi olayın ciddiyetini ortaya koydu.

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