Baba Eşi ve Çocuklarını Öldürdü

Olayın Meydana Gelişi

Olay, Denizköşkler Mahallesi Şamlı Sokak’ta saat 13.20 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Akyol Tarhan, polis ekiplerini arayarak kızı Fikriye Alıcı ve ailesiyle ilgili haber alamadığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapının açılmaması sebebiyle çilingir yardımıyla daireye girdi.

Olay Yeri İncelemesi

Eve giren Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baba Velican Alıcı, anne Fikriye Alıcı ve 3 çocuğun cansız bedenlerini buldu. Yapılan incelemelerde, olayda kullanılan silahın Velican Alıcı’nın elinde olduğu ve kendisinin başından vurulmuş şekilde bulunduğu tespit edildi. Aile yakınları, Fikriye Alıcı’nın annesi Ayşe Akyol Tarhan, çiftin bir süredir tartıştığını ve dün gece yaşanan tartışmanın ardından Velican Alıcı’nın eşi ve çocuklarını öldürdüğüne dair iddialarda bulundu.

Psikolojik Sorunların Etkisi

Esnaf Savaş Öztekin, olayla ilgili olarak, “Kapı açılmayınca çilingirle girmişler içeri. 3 tane çocuğu ile karısını öldürmüş. Ölü olarak içeride bulmuşlar. Tanımıyorum ama buralarda sürekli gördüğümüz kişilerdi. Psikolojik sorunlardan dolayı” ifadelerini kullandı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.