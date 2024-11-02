Baba G.Ş. Cezaevinde Ölü Bulundu!

9 AYLIK BEBEĞE İSTİSMAR İDDİASI

Çerkezköy’de 9 aylık bebeğine istismarda bulunduğu iddia edilen G.Ş. dün tutuklandıktan sonra cezaevinde asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Veliköy Mahallesi’nde anne F.G, eşi G.Ş’nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu videoyu paylaşması sonucu durumu bir kişi jandarmaya bildirdi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, anne F.G’yi Amasya’da, baba G.Ş’yi ise İstanbul’da gözaltına aldı. Soruşturma neticesinde anne ve baba tutuklanırken, bebek devlet korumasına alındı.

CEZAEVİNDEKİ ÖLÜM

Dün cezaevine teslim edilen G.Ş., asılı halde ölü bulundu. Ailenin, cenazeyi kabul etmediği bilgisi edinildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürmekte.