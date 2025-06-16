Baba, Hakan’a Galatasaray’a gel mesajı

HÜSEYİN ÇALHANOĞLU’NDAN FLAŞ PAYLAŞIM

Adı Galatasaray ile sürekli anılan Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Baba Çalhanoğlu, oğlunun kolaj fotoğraflarını paylaşarak Hakan Çalhanoğlu’nu etiketledi ve “İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin.” şeklinde bir not bıraktı. Bu paylaşım, Hakan Çalhanoğlu’nun menajerinin İstanbul’a gelmesi ile birlikte Galatasaray’a transferinin kısa süre içinde gerçekleşeceği şeklinde yorumlandı ve taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturdu.

GALATASARAY VE MENAJER GÖRÜŞMESİ

SportMediaset’in aktardığı bilgilere göre; Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri, Galatasaray ile görüşmek üzere İstanbul’a seyahat etti. Milli oyuncunun menajerinin, Sarı-kırmızılı yönetim ile görüşme yapmak için Türkiye’ye geldiği ifade edildi. Bu gelişme, Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a transfer sürecinin hızlandığına dair işaretler olarak yorumlanıyor.

Öte yandan, Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için Inter’e yaptığı teklif de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 2027 yılına dek kulübüyle sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibine 15 milyon euro teklif etti. Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter’de 47 maçta görev aldı ve 11 gol ile 8 asist ile dikkat çekti. Yıldız orta sahanın mevcut piyasa değeri, 35 milyon euro olarak gösteriliyor.