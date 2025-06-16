Baba Hakan’ı Etiketledi, Gelsin İstedi

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN BABASINDAN GALATASARAY PAYLAŞIMI

Inter takımında forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun babası, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Oğlunu etiketleyerek “İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin.” şeklinde bir not düştü. Bu paylaşım, Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a transferinin yaklaştığı yönünde yorumlar alınmasına sebep oldu. Taraftarlar bu durumdan heyecan duyuyor.

MENAJERİ GALATASARAY İÇİN İSTANBUL’DA

SportMediaset’in aktardığına göre, Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Galatasaray ile görüşmek amacıyla İstanbul’a geldi. Onun Türkiye’ye gelmesi, Sarı-kırmızılı yönetim ile bir görüşme yapmak üzere olduğu bilgisini ortaya çıkardı. Bu durum, Hakan Çalhanoğlu’nun transferi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

GALATASARAY’DAN İNTER’E TEKLİF

Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için Inter’e yaptığı teklif de netleşti. Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki yıldız futbolcu için İtalyan kulübüne 15 milyon euro önerdi. Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla 47 maçta görev alarak 11 gol atıp, 8 asist yapma başarısını gösterdi. Güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro olarak belirleniyor.