Baba İ.A., Kızları E.A. Ve Z.A.’yı Yaraladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Diyarbakır’ın Ergani ilçesi, sabah saatlerinde Şirinevler Mahallesi Denizli Caddesi Kader 4’üncü sokaktaki bir evde yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen baba İ.A., evdeki iki kızını bıçakla yaraladı. Yaralanan kızlar E.A. (14) ve Z.A. (10) ile birlikte baba İ.A. da, daha sonra kendisine zarar verdi.

YARALILARIN DURUMU

Olayın ardından çevreden yükselen yardım çığlıkları dikkat çekti ve komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra yaralılar, Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba İ.A.’nın durumu ağır olduğu için daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kızların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı ve durumun gelişmeleri yetkililer tarafından takip ediliyor. Korkunç olay, aile içindeki psikolojik problemlerle ilgili önemli bir tartışma konusu haline geldi.