Baba İ.A. Kızlarını Bıçakla Yaraladı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen baba İ.A., evde bulunmuş olduğu sırada kendisiyle birlikte iki kızını da bıçakla yaraladı. Olay sabah saatlerinde Ergani ilçesinin Şirinevler Mahallesi Denizli Caddesi Kader 4’üncü sokakta gerçekleşti.

Yaralıların Durumu

Baba İ.A., belirlenemeyen bir nedenle evde uyuyan 14 yaşındaki kızı E.A. ve 10 yaşındaki kızı Z.A.’yı bıçakla yaraladıktan sonra bıçakla kendisine de zarar verdi. Evin içinden yükselen çığlıkların ardından komşuları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın üzerine sağlık ve polis ekipleri olay mahalline sevk edildi.

Hastaneye Sevk ve Tedavi Süreci

Yaralılar, ilk müdahale sonrasında Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak üzere yola çıkarıldı. Durumu ağır olan baba İ.A., daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Öte yandan, kızların sağlık durumlarının ise iyi olduğu bilgisi alındı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.