Baba İddiaları Üzerine Soruşturma Başlatıldı

B.A.’NIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

B.A. isimli genç kız, sosyal medya platformunda yayımladığı bir videoda, babasının madde bağımlısı olduğunu ve kendilerine şiddet uyguladığını söyleyerek ailelerinin can güvenliğinin tehlikede olduğunu ileri sürdü. Bu ciddi iddialar üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçerek bir soruşturma başlattı. Soruşturmada B.A. ve ailesinin ifadeleri alındı ve onlara koruyucu ile önleyici tedbirler uygulandı. Bunun ardından şüpheli E.A. da polis tarafından gözaltına alındı.

AÇIKLAMA VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Bir gencimizin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımında ve yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğuna, bu nedenle ailesinin büyük sorunlar yaşadığına dair beyanda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine; paylaşımda yer alan iddialar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, “Bu kapsamda öncelikle söz konusu paylaşımı yapan gencimiz ve ailesi tespit edilmiş ve ayrı ayrı beyanları alınmıştır. Şüpheli tarafından darp edildiklerini, can güvenliklerinin olmadığını beyan etmeleri üzerine suç mağduru kadın ve çocukların korunmasına yönelik gerekli önleyici ve koruyucu tedbirler, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle alınmıştır” denildi. Şüpheli E.A.’nın yakalanarak gözaltına alındığı bilgisiyle birlikte, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.