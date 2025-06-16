Baba, “İnşallah Galatasaray’a Gelirsin” Dedi

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN BABASINDAN GALATASARAY PAYLAŞIMI

Inter takımında forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun babası, Instagram’da yaptığı paylaşımda oğlunu etiketleyerek “İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin.” ifadesini kullandı. Bu durum, Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a transfer olup olmayacağı hakkında merak uyandırdı. Taraftarlar, bu paylaşımı, Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray ile yakın zamanda anlaşabileceği şeklinde yorumladı.

MENAJERİ İSTANBUL’DA

SportMediaset’in haberine göre, Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri, Galatasaray ile görüşmek amacıyla İstanbul’a geldi. Milli futbolcunun menajerinin, Sarı-kırmızılı yönetim ile önemli bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Ayrıca, Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için Inter’e yaptığı teklif de belirlendi. Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki yıldız futbolcunun kulübüyle 2027 yılına dek süren sözleşmesi için Inter’e 15 milyon euroluk bir teklif sundu.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter’de 47 maçta forma giydi. Bu süreçte 11 gol atıp 8 asist yaparak dikkatleri üzerine topladı. Yıldız orta sahaya ait güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray taraftarları, Hakan Çalhanoğlu’nun transfer süreci ile ilgili gelişmeleri merakla bekliyor.