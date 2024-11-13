Baba Kelepçeleriyle Cenazeye Getirildi!

ÇOCUKLARIN CENAZESİNE BABA CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ

İzmir’in Selçuk ilçesinde meydana gelen trajik olayda, evde yalnız kalan çocukların yangın sonucu hayatını kaybetmesine dair ayrıntılar ortaya çıktı. 27 yaşındaki anne Melisa Sinem Akcan, geçim sağlamak amacıyla hurda toplamaya gitmekteydi. Akcan’ın eşinin bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu bilgisi dikkat çekti. Annenin, barakadan oluşan evinin kapısını kilitleyip çıkması, yangın faciasına zemin hazırladı. Evde ısınmak için kalan elektrikli sobanın devrilmesi sonucunda, bir yaşındaki Aras Bulut Akcan, iki yaşındaki Masal Işık, üç yaşındaki Aslan Miraç, dört yaşındaki Funda Peri ve beş yaşındaki Fadime Nefes yaşamını yitirdi.

BAKAN YILMAZ’DAN HIZLI MÜDAHALE

Cenaze merasimine babanın da cezaevinden özel izinle katıldığı öğrenildi. Ancak babanın cenaze sırasında ellerinin kelepçeli olması büyük bir üzüntü yarattı. Daha sonra, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un olaydan haberdar olmasının ardından “Kelepçeyi çıkarın” talimatı verdiği belirtildi. Bu süre zarfında bakanın direktifinin yerine getirilmesiyle acılı babanın kelepçeleri çıkarıldı. Olayın ardından yaşanan gelişmeler, toplumda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.