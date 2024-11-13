Baba Kelepçesi Cenazede Çıkarıldı!

OLAYIN ŞOKU VE YANGININ NEDENİ

İzmir’in Selçuk ilçesinde, evde yalnız kalan çocukların yaşamını kaybetmesine neden olan bir yangın olayı, yaşananları daha acı hale getirdi. 27 yaşındaki anne Melisa Sinem Akcan, geçim sağlamak amacıyla hurda toplamaya gittiği sırada, evde ısınmak için kullanılan elektrikli sobanın devrilmesiyle trajik bir yangın çıktı. Akcan’ın eşinin cezaevinde olduğu bilgisi de olayın arka planında yer alıyor. Akcan, penceresiz ve barakadan bozma olan evinin kapısını kilitleyerek dışarı çıktı.

YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLER

Yangın sonucunda bir yaşındaki Aras Bulut Akcan, iki yaşındaki Masal Işık, üç yaşındaki Aslan Miraç, dört yaşındaki Funda Peri ve beş yaşındaki Fadime Nefes hayatını kaybetti. Ebeveynlerinin sorumsuzluğunun ve evde güvenlik önlemlerinin eksikliğinin bu faciada büyük payı olduğu düşünülüyor.

BAKAN TUNÇ’UN MÜDAHALESİ

Çocukların cenaze törenine katılabilmesi için, baba cezaevinden özel izinle getirildi. Ancak dikkat çeken bir durum, babanın cenazede ellerinin kelepçeli olmasıydı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, olaya duyarsız kalmayarak, “Kelepçeyi çıkarın” talimatını vermesiyle babanın kelepçelerinin daha sonra çıkarıldığı görüldü. Bakan Tunç’un bu müdahalesi, toplumda büyük yankı uyandırdı.