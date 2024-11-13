Baba Kelepçesi Çıkarıldı, Yangın Faciası!

BABANIN KELEPÇELİ DURUMU GÜNDEME GELDİ

İzmir’in Selçuk ilçesinde, evde yalnız kaldıkları sırada çıkan yangın nedeniyle yaşamını yitiren çocukların cenazesine kelepçeyle getirilen babanın durumunun, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un müdahalesiyle çözüldüğü bildirildi. Olay, 27 yaşındaki Melisa Sinem Akcan’ın para kazanmak için hurda toplamak amacıyla evden çıkmasının ardından gerçekleşti. Akcan’ın eşinin bir suçtan dolayı cezaevinde bulunduğu da öğrenildi. Akcan, barakadan yapılma ve penceresi olmayan evinin kapısını kilitleyerek dışarı gitti.

FACİAYA NEDEN OLAN YANGIN VE KAYIPLAR

Isınmak amacıyla bırakılan elektrikli soba, evde tek başına bulunan çocuklar için korkunç bir felakete neden oldu. Bir yaşındaki Aras Bulut Akcan, iki yaşındaki Masal Işık, üç yaşındaki Aslan Miraç, dört yaşındaki Funda Peri ve beş yaşındaki Fadime Nefes, sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti.

ADalet BAKANI’NDAN MÜDAHALE

Cenaze sırasında, babanın kelepçeli olması dikkat çekti. Ancak kısa bir süre sonra babanın kelepçelerinin çıkarıldığı görüntülendi. Olayın gelişmeleri sürerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, “Kelepçeyi çıkarın” talimatını vererek acılı baba için gerekli düzenlemenin yapıldığı öğrenildi. Bu durum, cenaze töreninin yaşanan trajedi üzerindeki etkisini daha da artırdı.