Baba-Kız, Okul Koridorlarını Renklendirdi

ÇALIŞMA HAZIRLIKLARI

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Fevzipaşa İlkokulu Müdürü Mustafa Gündüz ve aynı okulda özel eğitim öğretmeni olan kızı Büşra Çimen Bayram, anaokulu öğrencileri için okul koridorlarını çeşitli çizgi film karakterleriyle süslemek amacıyla çalışmalara başladı. Yaklaşık iki ay devam eden bu çalışma, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde okulun duvarlarını çocukların ilgisini çekebilecek figürlerle donatmayı hedefliyor.

PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİ

Baba-kız, duvarlara yansıttıkları projeksiyon görüntüleri ile akrilik boyalar kullanarak bu figürleri renklendirdi. Okul Müdürü Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu çalışma ile anaokuluna yeni başlayan öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak ve eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturmak istedik.” şeklinde konuştu. Gündüz, duvarları boyama fikrinin kızından kaynaklandığını belirterek, “Kızım koridorları renkli hale getirmek istedi. Müdür yardımcılarımızla birlikte bu fikri uygun gördük ve uygulamaya başladık.” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜYLE

Bayram, anaokulu öğrencilerinin sevdiği bilinen çizgi film karakterlerini koridorlara çizdiklerini aktararak, “Yaptığımız çalışma ile öğrencilere rengarenk bir eğitim ortamı sunduk.” dedi. Ayrıca, renkli koridorlarla buluşacakları günü iple çektiklerini vurgulayan Bayram, öğrencilerin bu değişiklikten dolayı büyük bir heyecan duyacaklarını ifade etti.