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Baba Kız “Updated” Filminde Birlikte

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PARTİDEKİ HEYECAN

“Çılgın Dersane” serisinin beşinci filmi “Updated” 8 Kasım’da vizyona girecek. Önceki akşam 888 Private İstanbul’da özel bir parti gerçekleştirildi. Bu etkinlikte filmde kızı Irmak ile birlikte yer alan Mustafa Topaloğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

KIZINA DESTEK

Mustafa Topaloğlu, kızı hakkında “Kızım üniversitede başka bir dal okudu ama sonra ‘Baba ağaçtaki o dalı tutamıyorum, ben sinema yapmak istiyorum’ dedi. Çok istediği için kırmadım kızımı. Birlikte oynamak kısmet oldu” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, Topaloğlu, Arzu Yanardağ ve filmin genç oyuncuları, vizyon tarihini heyecanla beklediklerini ifade etti.

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