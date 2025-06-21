Baba Kızı İçin Kazaya Uğradı

YKS’YE GİDEN YOLDAYKEN KAZA GEÇİRDİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan TYT’nin başlamasına az bir zaman kala, Manisa’da motosikletle yola çıkan bir baba, kızını sınav merkezine ulaştırmaya çalışırken kaza yaptı. Kaza sonrası yaralanan ve kıyafetleri yırtılan baba, buna rağmen hızlıca toparlanarak sınav binasına ulaştı. Kızını sınav yerine getiren baba, yırtık kıyafetleriyle kapıya kadar geldi.

SINAV GÖREVLİLERİ GİRMESİNE İZİN VERMEYİNCE BABA ÜZÜNTÜ YAŞADI

Ancak sınav süresi başlamış olduğu için sınav görevlileri, kızını salona almadı. Tüm çabasına rağmen kızının sınava girememesi üzerine baba büyük bir üzüntü yaşadı. Olay sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve birçok kullanıcı, ÖSYM’nin kurallarında istisnai durumlar için esneklik sağlanması gerektiğini belirtti. “Bu kadar fedakarlık karşılıksız kalmamalıydı” şeklindeki yorumlar dikkatleri çekti.