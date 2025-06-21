Haberler

Baba Kızı İçin Kazaya Uğradı

YKS’YE GİDEN YOLDAYKEN KAZA GEÇİRDİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan TYT’nin başlamasına az bir zaman kala, Manisa’da motosikletle yola çıkan bir baba, kızını sınav merkezine ulaştırmaya çalışırken kaza yaptı. Kaza sonrası yaralanan ve kıyafetleri yırtılan baba, buna rağmen hızlıca toparlanarak sınav binasına ulaştı. Kızını sınav yerine getiren baba, yırtık kıyafetleriyle kapıya kadar geldi.

SINAV GÖREVLİLERİ GİRMESİNE İZİN VERMEYİNCE BABA ÜZÜNTÜ YAŞADI

Ancak sınav süresi başlamış olduğu için sınav görevlileri, kızını salona almadı. Tüm çabasına rağmen kızının sınava girememesi üzerine baba büyük bir üzüntü yaşadı. Olay sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve birçok kullanıcı, ÖSYM’nin kurallarında istisnai durumlar için esneklik sağlanması gerektiğini belirtti. “Bu kadar fedakarlık karşılıksız kalmamalıydı” şeklindeki yorumlar dikkatleri çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

Ulubaba Dağı’nda Kamyonet Uçuruma Düştü

Adıyaman'da bir kamyonet uçuruma düştü, sürücü ile yolcusu hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde fark edilerek jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı.
Haberler

Kunming, 21 Haziran (Xinhua) — Çin-Güney Asya Fuarı Başladı

Kunming'de gerçekleştirilen 9. Çin-Güney Asya Fuarı, Yunnan kahvesinin üretim süreçlerini sergileyecek. Fuar, 24 Haziran'a kadar sürecek ve uluslararası kahve firmaları katılım gösterecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.