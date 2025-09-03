Baba Kızı N.K.’ye Ateş Etti

OSMANİYE’DE TÜFEKLE SALDIRI OLDU

Osmaniye’nin Yunus Emre Mahallesi’nde, şehirlerarası otobüs terminaline tüfekle gelen bir baba, kızı N.K.’ye ateş açtı. Bu olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve bölgedeki panik anları kaydedildi.

OLAY YERİNE GÜVENLİK VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine, olay yerine hızlıca çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi ulaştı. N.K., ayağından yaralanarak Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, bu ciddi olay hakkında soruşturma başlattı.