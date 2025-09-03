Haberler

Baba Kızı N.K.’ye Ateş Etti

OSMANİYE’DE TÜFEKLE SALDIRI OLDU

Osmaniye’nin Yunus Emre Mahallesi’nde, şehirlerarası otobüs terminaline tüfekle gelen bir baba, kızı N.K.’ye ateş açtı. Bu olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve bölgedeki panik anları kaydedildi.

OLAY YERİNE GÜVENLİK VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine, olay yerine hızlıca çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi ulaştı. N.K., ayağından yaralanarak Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, bu ciddi olay hakkında soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastamonu Belediyesi Etkinlik Düzenledi

Kastamonu Belediyesi, Atatürk'ün şehre gelişinin yıl dönümünde etkinlik düzenledi. Sanatçı Melek Mosso eleştirilere hedef oldu; bir AK Parti yetkilisi sert sözler sarf etti.
Haberler

Haber: Baba Kızı Tüfekle Vurdu

Osmaniye otobüs terminalinde bir baba, kızı N.K.'yi tüfekle vurdu. Yaralı kadın hastaneye sevk edilirken baba, çevredeki insanlar tarafından yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.