Baba, Kızını Tüfekle Vurdu. Yaralandı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yaşanan üzücü bir olayda, bir baba elinde tüfekle kızı Nilgün K.’yı hedef aldı. O anlar, çevrede bulunan kişilerin cep telefonlarıyla görüntülendi. Saldırı sonrası çevredekiler, baba Mustafa B.’ye müdahale ederek darp etti. Bu müdahale sonucunda baba yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan Kızın Durumu

Mustafa B., kızı Nilgün K.’ye ateş açtığında genç kadın bacaklarından yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Nilgün K.’yi Osmaniye Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan kontroller sonucunda, genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın Ardındaki Nedenler

Mustafa B.’nin, boşanma aşamasında olduğu eşi nedeniyle kızıyla sorunlar yaşadığı iddia edildi. Kızını “kötü yola düşmek” ve “uyuşturucu satıcılığı” ile suçladığı öne sürüldü. Saldırının hemen ardından çevredeki vatandaşlar, babaya müdahale ederek kendisini darp etti. Yaralanan baba da hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kahramanmaraş’ta 17 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 17 kişi tutuklanırken, 193 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve tarihi eserler ele geçirildi.
Sinopsor, Orduspor 1967’ye Yenildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Sinopsor, Orduspor 1967'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Gol atıp takımına katkıda bulunanlar Ali ve Alim oldu.

