Baba, Kızının Yaşamı İçin Mücadele Ediyor

BEBEKLERİNİ KAYBEDEN BABA NUR İÇİN YARDIM İSTİYOR

Diyarbakır’da, beş kızından iki tanesini hastalıklar nedeniyle kaybeden inşaat işçisi Mehmet Mazhar Kavak (59), tedavi gören en küçük kızı Nur için yardım talep ediyor. Kavak, “Doktorlar, ‘Nur’u kemoterapi ve ışın tedavisi ile en fazla 2 ay yaşatabiliriz’ dedi. Yaramıza merhem olacak bir doktor arıyoruz. Her gece o uyurken ben kalkıp nabzına bakıyorum, ‘yaşıyor mu’ diye. Bunun bir baba için ne kadar zor bir olay olduğunu bir tek ben bilirim, bir de buna şahit olan Rabb’im” sözleriyle duygularını ifade ediyor.

KIZLARINDAN İKİSİNİ KAYBETTİ

Kavak, 2010 yılında 21 yaşındaki kızı Eylem’in beyin tümöründen, 9 ay sonra da 19 yaşındaki kızı Zozan’ın hidrosefaliden hayatını kaybettiğini belirtiyor. Evli olan kızı Rezan’a (30) 2023’te hidrosefali teşhisi kondu ve yapılan operasyonla beynine şant takıldı. Diğer kızı Hasret (28) ise, 2014’te başlanan tümör teşhisi nedeniyle tedavi altında. Kavak’ın en küçük kızı Nur’a (15) da Ocak 2024’te beyin tümörü teşhisi kondu. Nur’un beynine de bir operasyonla şant takıldı. Kavak, yaşadığı zorlukları anlatarak, “2010’da kızım Eylem, beyin tümöründen vefat etti. Ondan 9 ay sonra Zozan hidrosefaliden vefat etti. Rezan’a hidrosefaliden şant takıldı. 20 yaşındaki Hasret’in de beyin tümörü teşhisi var. Nur’un da hareketliliği kısıtlandı” ifadelerini kullanıyor.

KIZINA SAĞLIK İÇİN DOKTOR ARIYOR

Kavak, kızının sağlığını kurtarmak için çağrıda bulunuyor. “Biz kesinlikle maddi bir talepte bulunmuyoruz. Yaramıza merhem olacak bir doktor arıyoruz. Bugün tıp gelişmiş. Türkiye’de onlara ihtiyacımız var” diyor. Kavak, seslerinin duyulmamasından yakındığını ve yaşadığı acıyla bu kadar duyulmadığını dile getiriyor. “Ben diyorum Eylem ve Zozan öldü. Rezan ve Hasret şu anda bıçak altında, Nur’a iki ay ömür biçildi. Yeter ki Nur Kavak yaşasın. Ekonomik bir talebimiz yok, sadece sağlık anlamında bir desteğe ihtiyacımız var” şeklinde duygularını aktarıyor.

NUR’UN DOKTOR OLMA HAYALİ

Büyüdüğünde doktor olmak isteyen Nur ise hastalığını gizli tutan babasından daha fazla destek bekliyor. “15 yaşındayım. Şu anda okula gidemiyorum, kafamdaki şant yüzünden gidemiyorum. Bütün doktorlara sesleniyorum, bana yardımcı olsunlar. Benim ile ablamın şantını çıkarsınlar” diyor. Ayrıca, Batman’dan kuzenine destek olmak için gelen Cansu Kavak, “Kuzenimin kafasındaki şant yüzünden okuluna gidemiyor, eğitimini alamıyor. Destek olmak amacıyla geldim” şeklinde konuşarak durumun ciddiyetini vurguluyor.