Baba Kızlar Sürpriz Yaptı Duygusal Anlar

DUYGULANDIRAN BABALAR GÜNÜ SÜRPRİZİ

Gaziantep’in Nizip ilçesinde karpuz tezgahında yaşanan duygusal bir Babalar Günü sürprizi dikkat çekti. Karpuz satarak hayatını kazanan 43 yaşındaki Fatih Öksüz’ün iki kızı, 15 yaşındaki Ganime ve 13 yaşındaki Rabia, babalarına sürpriz hediye vererek duygusal anlar yaşattı. Amatör kamera kaydına yansıyan görüntülerde, hediyesini alan baba Öksüz’ün sevinçle kızlarına sarılma anı gözleri yaşarttı.

KIZLARINDAN DUYGULANDIRAN AÇIKLAMALAR

O anları muhabirlere anlatan baba ve kızları, duygularını paylaştı. Ganime Öksüz, “Babam yoğun çalıştığı için biz de karpuz sattığı yere giderek sürpriz yaptık” diyerek çalıştıkları yerden hediyelerini vermek istediklerini belirtti. “Bir süre biriktirdiğimiz paralarla babamıza birkaç bir şey almıştık. Babam erken gidip geç geldiği için oraya sürpriz yapmak istedik” dedi. Ayrıca, “Babamın ve tüm babaların Babalar Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.

HARÇLIKLARLA HAZIRLANAN SÜRPRİZ

Rabia Öksüz de, “Biz aslında babamızın bize verdiği okul harçlıklarını biriktirerek babamıza sürpriz yapmak istedik” diyerek ablasıyla birlikte hediyeyi verdiğini söyledi. “Biz de, babam da çok duygulandık ve hemen birbirimize sarıldık” sözleriyle o anların önemini vurguladı.

Baba Fatih Öksüz, o anlarda duygu dolu olduğunu belirterek, “Kızlarım zaman zaman böyle sürprizler yapıyor. O anda karpuz tezgahıma gelip böyle bir sürpriz yapmaları karşısında çok duygulandım” şeklinde konuştu. Kızlarına teşekkür ederek, “İnsanın böyle kızlarının, çocuklarının olması çok büyük bir şans” dedi.

– GAZİANTEP