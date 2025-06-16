Baba Kurtarıldı, Oğul Kayboldu

DENİZDE AKINTIYA KAPILDI

Giresun’da serinlemek amacıyla denize giren bir baba, akıntıya kapılınca kurtarılırken, oğlunun arama çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgilere göre olay, Teyyaredüzü Mahallesi sahilinde gerçekleşti. 30 yaşındaki baba C.D., 10 yaşındaki oğlu T.D. ile birlikte denize girdikten hemen sonra akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu fark edip baba ve oğluna yardım etmek için koştu.

BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Bilinci kapalı halde sudan çıkarılan C.D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak 10 yaşındaki oğlu T.D., dalgaların arasında kayboldu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları, hem yüzeyden hem de 4 kişilik dalgıç timiyle sürdürülüyor. Bu tür olayların önüne geçmek için yetkililer, özellikle çocuklarla denize giren vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.