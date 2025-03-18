Baba, Maganda Kurşunuyla Ölen Oğluna Adalet İstiyor

KEMAL’İN BABASINDAN YAZILI TEPKİ

Adana’daki bir düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kemal’in babası, katilin henüz bulunamamasına duyduğu tepkisini sosyal medya üzerinden paylaştı. Baba Ali Azgın, “Gören gördüğünü söylemiyor, bilen bildiğini konuşmuyor köy sağır, dilsiz oldu. İki ay oldu. Allah’ım sizi bildiği gibi etsin” diyerek içindeki öfkeyi ifade etti.

OLAYIN DETAYLARI VE KAYBETTİĞİ OĞUL

Olay, 11 Ocak’ta Turgutlu Mahallesi’ndeki bir düğünde gerçekleşti. Ali Azgın, 9 yaşındaki oğlu Kemal ile dayısının kızının düğününe katıldı. Düğün sırasında bazı konuklar havaya ateş açtı ve bir mermi Kemal’e isabet etti. Küçük çocuk, hemen hastaneye kaldırıldı ancak 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını yitirdi.

Azgın, güvenlik güçlerinin soruşturmasının ardından, silah kullandığı öne sürülen 10 kişinin yakalandığını, bunlardan 4’ünün tutuklandığını belirtti. Ancak tutuklananların sonrasında serbest kalması, babayı derin bir üzüntüye ve öfkeye sürükledi.

ADI GEÇEN KİŞİNİN TESLİM OLUNMASINI İSTİYOR

Baba Ali Azgın, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “11 Ocakta oğlum vuruldu. Düğünde çok kişi havaya ateş etti. 4 kişi tutuklanmıştı serbest kaldı. Bunu yapan kendisini çok iyi biliyor,” ifadelerini kullandı. Oğlunun, 3 yaşındaki kızının abisini sorduğunu ve pilot olma hayali olduğunu dile getiren Azgın, “Olayın üzerinden 2 ay geçti. Vuranın teslim olmasını istiyorum,” diyerek adalet arayışını sürdürdüğünü belirtti.

Ayrıca, düğünde herkesin silah sıkanları gördüğünü vurgulayan Azgın, “Kimin ateş ettiğini herkes gördü. Biz bildiğimiz isimleri karakolla paylaştık. Bana para aldığım bile söylendi. İftira atıyorlar,” dedi. Baba, kendisine böyle ithamlarda bulunanlara karşı da oldukça kararlı bir tutum sergileyerek “Oğlumu vuran kişi kendini iyi biliyor. O silahı sıkan gidip adalete teslim olsun” şeklinde konuştu.