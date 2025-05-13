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Baba, Oğlunu Av Tüfeğiyle Vurdu

KAPAKLI’DA TRAJİK OLAY

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, babası N.Ş. tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden oğlu H.Ş. ile arasında geçen tartışmanın ardından meydana gelen olay dikkatleri üzerine çekiyor. Alınan bilgilere göre, Atatürk Mahallesi’nde yaşayan N.Ş. ile oğlu H.Ş. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Tartışmanın büyümesiyle evden ayrılan H.Ş.’ye, baba N.Ş. balkondan av tüfeğiyle ateş açtı. H.Ş. sırtından aldığı kurşunla yaralandı. Çevredeki vatandaşların yapmış olduğu ihbar neticesinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri H.Ş.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralı adamı Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ne yazık ki, hastaneye ulaşan H.Ş. burada hayatını kaybetti.

BABANIN YAKALANMASI VE EMNİYETTEKİ SÜREÇ

Olayın ardından N.Ş., kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Baba N.Ş.’nin emniyetteki süreçleri devam ediyor. Bu trajik olay, aile içi şiddeti ve tartışmaların ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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