Baba, Oğlunu Bulamak İçin Panikledi

EVDE HABER ALAMAYAN BABA MAHALLEYİ AYAKLANDIRDI

Bartın’da evde yalnız kalan oğlundan haber alamayan bir baba, mahallede büyük bir panik yarattı. Olay, Kemerköprü Mahallesi Tarla Sokak’ta yer alan Davut Fırıncıoğlu Sitesi’nin 3. katında gerçekleşti. 11 yaşındaki Ö.Y. evde uyuyakaldı. Babası eve döndüğünde çocuğunu bulamayan baba, endişeli bir şekilde çocuğuna ulaşmaya çalıştı. Kapıyı açamayınca, oğlunun güvenliği konusunda kaygılanarak acil yardım çağrısında bulundu.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇOCUĞU BULDU

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla daireye girdi. İçeri girdiklerinde çocuğu hareketsiz şekilde yatarken bulan ekipler, Ö.Y.’nin uyuduğunu tespit etti. Çocuğu nazikçe uyandırarak kapıyı açan ekipler, mahallelinin olaya olan ilgisini artırdı. İtfaiye ve polis ekiplerinin durumun ciddiyeti hakkında bilgi vermesiyle, mahalle sakinleri çocuğun uyuyakaldığını öğrenince rahat bir nefes aldı.