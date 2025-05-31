Baba Oğul, Bayram İçin Bıçak Bileme

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI YOĞUNLAŞIYOR

Kurban Bayramı’na yaklaşırken Kırşehir’deki bıçak bileyicileri yoğun bir mesaiye girmiş durumda. Şehrin en hareketli yerlerinden biri olan tarihi Uzun Çarşı’da, baba Cemal İşeri ve oğlu Murat İşeri, vatandaşların bıçaklarını bilemek için çalışıyor. Bu ikili, yıllardır birlikte kendi sanatlarını bu çarşıda sürdürüyor.

BABA-OĞUL İŞBİRLİĞİ

Baba Cemal İşeri, oğlu Murat ile birlikte çalışma mutluluğunu dile getiriyor. Oğul Murat ise, vatandaşların bıçaklarını arife gününden önce getirmesinin hem kendileri hem de müşterileri açısından önemli olduğunu vurguluyor. Murat İşeri, “Son gün gelen yoğunlukla herkesin işini yetiştirmek zor oluyor. Vatandaşlarımız erken davranırsa hem biz daha rahat çalışırız hem de onlar işlerini son dakikaya bırakmamış olurlar. Kurban öncesinde işlerimiz açılıyor. Babamla erkenden gelip dükkanımızı açıyoruz. Yoğunluğa kalmadan işlerimizi bitirmek istiyoruz” diyor.

Her bayram öncesi olduğu gibi bu yıl da Uzun Çarşı, Kırşehirli vatandaşların bayram alışverişinde sıkça tercih ettiği yerlerden biri haline geldi. Bayram hazırlıklarının yoğun olduğu bu günlerde, bıçak bileyicileri de müşteri akınına uğruyor.