Baba-Oğul Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti

MUHTARLIK SEÇİMİ NEDENİYLE BAŞLAYAN HUSUMET

Başkentte gerçekleşen muhtarlık seçimini kazanan kişinin öldürülmesiyle başlayan gerginlik, 6 yıl sonra tekrar alevlendi. İki aile arasında yeniden meydana gelen çatışmada baba ve oğul hayatını kaybetti. 31 Mart 2019’da Haymana ilçesinde yapılan yerel seçimlerde muhtarlık için yarışan Hacı Ali Akçil, rakibi S.Y. ile ailesi arasında bir tartışma çıkmıştı. Çıkan olayda bıçaklanan Akçil, bu saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN PROSEDÜRÜ

Olaydan sonra iki aile arasında süregelen husumet, Haymana’nın Seyran Mahallesi’nde karşılaşmaları ile yeniden patlak verdi. Burada çıkan kavgada baba Galip Akçil ve oğlu İsmail Akçil, sokak ortasında vurularak yaşamlarını yitirdi. Baba ve oğul, Haymana’nın Durutlar Mahallesi’nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galip Akçil ve İsmail Akçil, 6 yıl önce muhtarlık seçimini kazanan Hacı Ali Akçil’in mezarının yanına defnedildi.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Olayın arkasından, saldırgan M.A.Ü ve iki şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği bilgisi alındı. Bu durum, muhtarlık seçiminden kaynaklanan şiddet olaylarının nasıl sürdüğünü gösteriyor.