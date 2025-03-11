Baba-Oğul Kavgası Kanlı Bitti

ALDATMA İDDİASI VE KANLI KAVGA

İngiltere’nin Dalmuir kentinde meydana gelen olay, baba-oğul arasında yaşanan aldatma iddialarının kanlı bir çatışmaya dönüştüğünü gözler önüne seriyor. 55 yaşındaki Kamil Mohammed Nadir, oğlu 40 yaşındaki Rebath Kamil’i, ailelerine ait bir araba yıkama dükkanında Mercedes marka cip ile ezdi. Güvenlik kameralarına yansıyan dehşet verici görüntülerde, eski Iraklı savaşçı olan Nadir’in, arabayı hızla oğluna doğru sürdüğü ortaya çıkıyor. Rebath, aracın çarpmasıyla tuğla duvara sıkıştı ve güçlükle ayağa kalkarak birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı. Ardından Nadir’in diğer üç oğlu Datsan, Daban ve Serbaz’ın olay yerine koşarak babalarına yumruklar savurduğu görülüyor.

AİLE İÇİ ANLAŞMAZLIK NEDENİYLE OLAY

Mahkemede yapılan açıklamalara göre, bu olay bir aile içi anlaşmazlık sonucunda gerçekleşti. Nadir’in eşinden ayrılmasının ardından Rebath’ın, babasını başka bir kadınla gördüğünü kardeşlerine ilettiği iddia ediliyor. Bu durum Nadir’in öfkesine neden olarak, “Hepinizi öldüreceğim” şeklinde bağırarak araba yıkama dükkanına gelmesine yol açtı. Olay sonrası polise verdiği ifadede Rebath, “Babam, kardeşime beni başka bir kadınla gördüğümü söylediğimi iddia etti. Ben böyle bir şey söylemediğimi, sadece onu biriyle gördüğümü belirttiğimi söyledim” diye ifade etti. Ayrıca, “Babam beni öldürmeye çalışıyordu. Arabayı doğrudan üzerime sürdü. Sadece korkutmak isteseydi dururdı, ama durmadı” şeklinde ekledi.

DAVA SÜRECİ

Kilmarnock Yüksek Mahkemesi’nde devam eden davada, savcı Donald Davidson, Rebath’ın olay sonrası polis tarafından alınan ifadesini okudu. Nadir’in bu saldırı nedeniyle yargılandığı süreç sürmekte.