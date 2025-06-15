Baba Oğuz Murat Aci Yokluğunu Hissetmekte

BABALAR GÜNÜ’NDE BURUKLUK

Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C.’nin karıştığı kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin ailesi, bu yıl da Babalar Günü’nü hüzünle geçiriyor. Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, “Benim babasız ve evlatsız geçirdiğim ikinci Babalar Günü ve mücadeleme devam ediyorum. Ama unutmamak gerekir ki benim oğlum da babaydı. 1.5 yaşında bir evladı var, onun da Babalar Günü ama elini öpecek bir babası yok” diye belirtti. Kazadan sonra hem 1,5 yaşındaki oğlu Pars Ege hem de baba Özer Aci için bu yılki Babalar Günü de buruk geçiyor.

MEZAR BAŞINDA DUYGULARINI PAYLAŞTI

Özer Aci, Oğuz Murat Aci’nin mezarı başında hissetiklerini dile getirerek, “Babalar Günü benim için buruk şekilde geçiyor. Mücadeleme devam ediyorum. Ama unutmamak gerekir ki benim oğlum da bir babaydı. 1.5 yaşında bir çocuğu var. Elini öpecek bir babası yok. Bu konuda hissettiklerimi anlatamam. Dava sürecimiz devam ediyor ve kamuoyunda bir belirsizlik var, sanki biz davamızdan vazgeçmişiz gibi. Oğuz Murat Aci’nin ailesi olarak davamızdan vazgeçmedik ve bu konudaki mücadelemize ömrümüz yettiğince devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞMELER

Özer Aci, ABD’de annesi ve oğlunun cezaevinde bulunduğunu, sürecin başından beri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile sürekli görüştüklerini belirtti. “Adalet Bakanımız Yılmaz Bey o dönemde bizimle iletişime geçmişti. Babalar Günü, Kurban Bayramı’na denk gelmişti. O dönem bu kişilerin yakalanması üzerine görüşmeler yaptık. Hala görüşüyoruz. Onların desteği ile bu davanın örnek olmasını istiyorum” dedi. Basın sektörüne teşekkür eden Aci, “Acımızı görmek için yanımızda oldular. Yalnız değilim, milletin ve devletimin desteği ile ayakta duruyorum ve durmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

TORUNUNU MEZARIN BAŞINA GETİRMESİ GEREKİYOR

Dava sürecinde umutsuzluğa kapılmadıklarını da ifade eden Özer Aci, “Son gülen ben olacağım umudundayım. Gelinimizin torunumuzu Babalar Günü’nde mezarına götürmesi gerek. Küçük oğlum için burası, babasının çiçek bahçesi. Gelse bile bir el yok öpecek. Bu nedenle torunum hep eksik büyüyecek. Ölümden sonra yaşamak yok. Çok defa ölmek istedim ama ölünmüyor. Anneler çok daha fazla üzülüyor. Benim için buruk da olsa Babalar Günü var ve tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. Hayatın gerçekleriyle yüzleşiyoruz. Bir bakıyorsun her şey boş ve yalanmış; tek gerçek bu acı ama gerçek” dedi.