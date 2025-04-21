Baba Okulu Seminerleri Aydın’da Başladı

BABA OKULU SEMİNERLERİ BAŞLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı, aile yapısının sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlamak ve aile içi huzuru pekiştirmek amacıyla ‘Baba Okulu Seminerleri’ni Aydın’da başlattı. Aile Dini Rehberlik Bürosu tarafından düzenlenen bu seminerlere katılanlar, babalık rolünü daha bilinçli ve etkili bir şekilde yerine getirmeyi hedefliyor.

EĞİTİM KONULARI

Programda katılımcılara Ailede Babanın Rolü, Kur’an’da Baba Örnekleri, İslam Hukukunda Baba Olmak ve Sorumlulukları, Çocuğun Kimlik ve Kişilik Gelişiminde Babanın Etkisi, Baba-Çocuk İletişiminde Dil ve Davranış, Gençlerle Etkili İletişim, Problem Çözme Becerileri, Merhametin Mimarı Olarak Baba ve Mahremiyet Eğitiminde Babanın Rolü gibi çeşitli konularda eğitimler verilecek.

SEMİNERLERİN AMACI

Yetkililer, seminerlerde babalığın sadece biyolojik bir rol olmadığını, aynı zamanda ciddi bir sorumluluk ve bilinç gerektirdiğini vurgulayacak. Seminerlerin, aile içinde sağlıklı iletişim, anlayış ve merhamet ortamının güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.