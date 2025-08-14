Baba T., Kızı’na Tekme Atıp Tahliye Oldu

ÇOCUĞA ZARAR VERDİĞİ İDDİASI

Eyüpsultan’da 3 yaşındaki kızı M.T.’ye apartmanın önünde bulunan merdivenlerde ayağı ile tekme atarak merdivenlerden aşağı düşmesine sebep olduğu öne sürülen baba Turgay T., ilk duruşmada tahliye edildi. 3 Haziran 2025 tarihinde yaşanan olayda, Turgay T.’nin kızı M.T.’ye tekme atarak hastanelik olmasına neden olduğu iddiaları gündeme geldi.

DURUŞMADA YER ALAN AÇIKLAMALAR

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Turgay T. ile müşteki anne Aycan T. katıldı. Duruşmada kendini savunan baba, kızının elektrik kablolarına elini soktuğunu, onu korumak amacıyla tutmaya çalışırken düştüğünü ifade etti. Aycan T. ise eşinin iyi bir baba olduğunu ve şikayetçi olmadığını belirtti.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Mahkeme, alınan savunmalar sonrasında sanık Turgay T.’nin tahliyesine karar verdi. Ayrıca, eksik hususların giderilmesi için duruşmanın ertelendiği bildirildi. İddianamede M.T. ‘mağdur’, Aycan T. ‘müşteki’, Turgay T. ‘şüpheli’ olarak kaydedilmiş durumda. Çocuk yaşı nedeniyle ifadesine başvurulmadan, Turgay T.’nin geçmişte birden fazla suç kaydı bulunduğu ve suç işleme konusunda eğilimli olduğu vurgulandı.

OLAYIN DETAYLARI VE İFADELER

İddianame, yapılan ihbarın olaydan zamanla yapılmasının yanı sıra mağdurun vücudunda darp izi bulunmadığına da dikkat çekti. Turgay T.’nin olay günü annesi ve kızıyla birlikte asansör önüne geldiklerini, kızı M.T.’nin daire zillerine basmaya başladığını ve bu sırada kablolardan uzaklaştırmaya çalıştığını kaydetti. Turgay T., “Ayağımla kablolardan uzaklaştırmak istedim, amacım çocuğu korumaktı” ifadesini verdi. Olay anını gösteren kamera kayıtları incelendiğinde, Turgay T.’nin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

HAPİS TALEBİ

İddianamede, Turgay T.’nin ‘beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı basit yaralama’ suçundan 1 yıl 1 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.