Baba Vanga’nın 2025 Kehanetleri Gerçekleşiyor

BABA VANGA’NIN GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Gerçek adı Vangeliya Pandeva Gushterova olan Baba Vanga, genç yaşta geçirdiği bir kaza neticesinde görme yetisini kaybetmiş, ancak bu durum ona “geleceği görmek” gibi yeni yetiler kazandırmıştı. 1996 yılında hayatını kaybetmesine rağmen mistik şifacı, 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana’nın vefatı ve Çin’in yükselişi gibi büyük dünya olaylarını önceden tahmin etti.

2025 YILINA DİKKAT ÇEKEN KEHANETLER

Vanga’nın 2025’e dair öngörüleri, Avrupa’da bir savaş çıkmasının yanı sıra dünya genelinde bir ekonomik krizin yaşanmasını da kapsıyor. Ayrıca, insanlığın çöküşünün bu tarihte başlayacağını ve çeşitli raporlara göre dünyanın resmi olarak 5079 yılında sona ereceğini iddia etti. Baba Vanga’nın 2025 yılı için yaptığı tahminler arasında bir deprem felaketi de gerçekleşti. 28 Mart’ta Asya’daki Myanmar ve Tayland’ı etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan artçılar, bölgede büyük bir panik yarattı. Çok sayıda bina yıkıldı ve yetkililere göre binlerce insan yaşamını yitirdi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, pek çok kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

DIĞER GELECEK TAHMİNLERİ

Depremler bununla da sınırlı kalmadı. Okyanusya’da bulunan Tonga da 7,1 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı ve bölge için tsunami uyarısı yapıldı. Baba Vanga’nın öngörüleri arasında 2025 yılında Avrupa’daki yıkıcı bir savaşın kıtanın nüfusunu azaltacağı, 2028’de insanların enerji kaynağı olarak Venüs’ü keşfedeceği, 2033’te kutuplardaki buzların eriyip su seviyesinin yükseleceği, 2076’da komünizmin dünya genelinde yayılacağı ve 2130’da insanların uzaylılarla iletişime geçeceği öne sürülüyor. Ayrıca 2170 yılında kuraklığın dünyayı mahvedeceği, 3005’te insanlığın Mars üzerindekilerle savaşacağı ve 3797’de yaşanmaz hale gelen dünyayı terk edeceği belirtiliyor. Son olarak, 5079 yılında dünyanın sonunun geleceği ifade ediliyor.