Baba Ve İki Kızı Mersin’de Defnedildi

ADANA’DA TRAFİK KAZASI

Adana’da bir pikabın sulama kanalına devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden baba Metin Yıldırım ve iki kızı, yan yana Mersin’de toprağa verildi. Metin’in, hayatını kaybeden babasının kabrini ziyaret ettiği anlara dair çektiği görüntüler de gün yüzüne çıktı. Olay, Adana’nın Seyhan ilçesindeki Mürseloğlu mahallelerinde akşam saatlerinde gerçekleşti.

TRAJİK KAZA ANI

Edinilen bilgilere göre, Mersin’in Tarsus ilçesinden geri dönen 42 yaşındaki baba Metin Yıldırım ile kızı Aylin (8) ve Selin (6), pikabın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına devrildi. Kaza anında durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yardıma koşarak baba ve kızlarının cansız bedenlerini kanal içerisinden çıkardı. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bugün, alınan cenazeler Mersin’in Tarsus ilçesindeki Kefeli Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BABASINI ZİYARET ETTİĞİ ANLAR

Metin Yıldırım’ın 2 ay önce kaybettiği babası Süleyman Yıldırım’ın mezarına yaptığı ziyaret, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Kızlarıyla birlikte babasının kabrini ziyaret eden Metin Yıldırım’ın o anları cep telefonuyla kaydettiği anlaşıldı. Görüntülerde, kızlarına mezarlıkta yapacakları ziyaret ile ilgili bilgiler veren baba Yıldırım, “Hayatta bir gerçek vardır ya benim kızlarımın gerçeği görmesi lazım. Bugün Babalar Günü bir de. Herkese Allah rahmet eylesin” sözlerini sarf ediyor. Dedelerinin kabrini gösterirken, mezardan bir avuç toprak alarak “Eninde sonunda geleceğimiz nokta” demesi izleyenleri hüzne boğdu.