Baba Ve Kızı, Ayı Gördü

AYA ÇIKAN BABAYLA KIZI BOZAYIYLA KARŞILAŞTI

Bayburt’ta geziye çıkan baba ve kızı, Gez köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda bir bozayıya rastladı. Bu durumu ilk kez deneyimleyen baba, o anları cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Baba Kahraman Helvacı, kızıyla birlikte sefer halindeyken ağaçlık bölgede hareketlilik fark etti.

AĞAÇLAR ARASINDAKİ HAREKETLİLİK

Dikkatle bakınca, ağaçların arasında bir bozayı olduğunu gören Helvacı, hemen araçtan inerek telefonuyla ayıyı görüntülemeye başladı. O sırada yanındaki kızı büyük bir heyecanla “Ayı geliyor, ayı” diyerek bağırdı. Küçük kızın bu sesiyle irkilen ayı, bir süre baba ve kızını uzaktan izledikten sonra, ağaçlık alanda kayboldu.