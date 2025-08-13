Haberler

Baba Ve Kızları Denizde Tehlikeye Düştü

DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ

Samsun’un Atakum ilçesinde, serinlemek amacıyla denize giren baba ve üvey kızı ile kızı boğulma tehlikesi yaşadı. Olay, saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde gerçekleşti. İddiaya göre, inşaat işçisi Yılmaz K. (44), kızı M.K. (7) ve üvey kızı G.Z.A. ile birlikte yaşadığı Fatma Ş. (44) yüzmek için denize gitti.

DALGALARLA AÇIĞA SÜRÜKLENME

Deniz suyu ile buluşan Yılmaz K., M.K. ve G.Z.A., bir süre sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklenmeye başladı. Bu durumu kumsalda gören Fatma Ş., hızla cankurtaranlardan yardım talep etti. Cankurtaranlar, boğulma tehlikesi yaşayan 3 kişiyi kurtarıp, güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz K., M.K. ve G.Z.A.’yı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Yılmaz K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer iki çocuğun ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Göksun’da Orman Yangını Şüphelisi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle arıcılık yapan R.D. gözaltına alınarak tutuklandı. Yangının çıkış sebebi olarak gösterildi.
Gökyüzü Meraklıları Perseid Meteor Yağmurunu İzledi

Ankara'da gökyüzü severler, Mamak'taki lavanta bahçesinde 'Perseid meteor yağmuru'nu izlemek üzere toplandı. Katılımcılar, büyüleyici anların tadını çıkararak bu doğal gösteriyi gözlemlediler.

