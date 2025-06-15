Baba Ve Oğlu Boğuldu, Kız Kurtarıldı

BABA VE OĞULUNUN BOĞULDUĞU KORKUNÇ OLAY

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde yüzmeye giren bir baba ve oğlu boğulma olayı yaşandı. Boğulma tehlikesi geçiren ailenin genç kızı ise alanda bulunan bir kişi tarafından kurtarıldı. Bugün gerçekleşen olayda, Ankara’dan Burdur’a gelen Hüseyin Ayvalık (40) ve çocukları Berat Kaan (12) ile Begüm Su Ayvalık (17) gölde yüzmeye başladı.

Kısa bir süre sonra dalgalı olan gölde, baba ile çocuklar çırpınmaya başlayarak yardım çağrısında bulundu. Durumu fark eden kıyıdaki vatandaşlardan Harun Yarıkan, Bucak İlçe Tarım Müdürlüğü’nde Veteriner olarak çalışıyor ve hemen suya atlayarak Begüm Su Ayvalık’ı kurtardı. Ancak baba Hüseyin Ayvalık ve oğlu Berat Kaan Ayvalık, gözden kayboldu.

FAST YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sonucunda baba Hüseyin Ayvalık ve oğlu Berat Kaan Ayvalık’ın cansız bedenleri sahilden 20 metre uzaklıkta bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan cesetler, AFAD ekipleri ve dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Yakınları ise durumu üzülerek karşıladı. Baba ve oğlun cenazeleri, Yeşilova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.