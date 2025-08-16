Baba Ve Oğlu Boğulma Tehlikesi Geçirdi

OĞULUN ADIR ADASI’NA YÜZME GİRİŞİ

Van’ın Tuşba ilçesinde, Van Gölü’nün kuzeydoğusunda bulunan Adır Adası’na yüzmek isteyen bir baba ve oğlu boğulma tehlikesi yaşadı. Edinilen bilgilere göre, olay ilçeye bağlı Yaylıyaka Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Oğul, yüzerek Adır Adası’na ulaşmaya çalıştı. Bir süre sonra, akıntıya kapıldığını fark eden baba, beline geçirdiği simitle oğluna yardım etmeye kalkıştı.

BABANIN YORULMASI VE YARDIM Çağrısı

Ancak baba da kısa bir süre içinde yorularak boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla olay durumunu fark edenler, hemen ihbarda bulundu. Bu sayede bölgede görev yapan balıkçılar hızlıca harekete geçerek, gölün açıklarına doğru ilerledi. Balıkçılar, baba ve oğulunu kendi teknelerine alarak güvenli bir şekilde karaya çıkardı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve 112 acil sağlık ekipleri kısa sürede intikal etti. Sağlık ekipleri, baba ve oğlunun sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.