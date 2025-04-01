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Baba Ve Oğlu Kazalarda Hayatını Kaybetti

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Olayın Gelişimi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, sokak köpeklerinden kaçmaya çalışan bir motosikletlinin çarparak ağır yaraladığı Ercan Uzunlar, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 23 Mart’ta meydana geldi. 24 yaşındaki Enes A’nın kullandığı motosiklet, Altınordu’daki Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi’nde trafiğe kapalı bir alanda köpeklerin peşine düştüğü sırada 61 yaşındaki Ercan Uzunlar’a çarptı. Ağır yaralanan Uzunlar, hemen Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Enes A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Trajik Bir Aile Hikayesi

Hastanede ağır yaralı olarak tedavi gören Ercan Uzunlar’ın 8 gün sonra hayatını kaybetmesi, ailesinde yaşanan başka bir trajik olayı da gündeme getirdi. Ercan Uzunlar’ın oğlu Metehan Uzunlar’ın da 2018 yılındaki Kurban Bayramı’nın ikinci gününde yaşanan bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu durum, ailenin yaşadığı acının ne denli derin olduğunu ortaya koyuyor.

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