Baba Ve Oğul Boğuldu, Kızı Kurtarıldı

BOĞULMA OLAYI VE KURTARILAN KIZ

Burdur’un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü’nde meydana gelen faciada, göle giren baba ve oğlu boğuldu. Kurtarılan 17 yaşındaki kızı ise hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, tatil için Ankara’dan gelen Hüseyin Aybalık (40), oğlu Berat Kaan Aybalık (12), kızı B.A. (17) ve eşi, saat 17.45 sularında Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Tabiat Parkı Orman Plajı’nda, göle girmenin serbest olduğu alana girdi. Baba ve oğlu gölde yüzmeye başladıktan sonra bir süre sonra kayboldu.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ

B.A., çevredeki vatandaşlar tarafından gölden çıkartıldı. Olayın fark edilmesiyle birlikte durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiler ve sağlık, jandarma ile AFAD ekipleri hemen bölgeye gönderildi. Sağlık ekipleri, B.A.’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Yeşilova Devlet Hastanesi’ne götürdü. Aynı zamanda, AFAD ekipleri gölde botla arama çalışması başlattı.

CESETLERE ULAŞILDI

Arama çalışmaları sırasında kıyıdan 60 metre uzaklıkta, 5 metre derinlikte baba ve oğulun cansız bedenleri bulundu. Cenazeleri sahile çıkarıldıktan sonra olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu. Daha sonra cenazeler, otopsi işlemleri için Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.