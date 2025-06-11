Baba Ve Oğul Öldürüldü, Kadın Yaralandı

KAN DONDURAN OLAY MUĞLA’DA YAŞANDI

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi, akşam saatlerinde korkunç bir olayla sarsıldı. İddiaya göre, saat 18.00 sularında Göksal U. (35), arkadaşı Menderes Aşgın’ın (45) evine gelerek alkol almaya başladı. Ancak bir süre sonra, sebebi henüz bilinmeyen bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, şiddete dönüşerek olayları sarpa sardı.

ŞİDDET İÇERİKLİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Öfkesine yenik düşen Göksal U., mutfaktan aldığı bıçakla önce Menderes Aşgın’a, ardından evde bulunan Nesrin Acar’a (43) saldırdı. O esnada evde bulunan ve her şeyi dehşet içinde izleyen 13 yaşındaki Kıvanç Aşgın, hemen polisi arayarak yardım istedi. Ancak bu durum, saldırganın öfkesini daha da arttırdı. Göksal U., küçük Kıvanç’a da saldırarak onu da bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

POLİS EKİPLERİ KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Komşuların kavgadan dolayı yaptığı ihbarla olay yerine ulaşan polis ekipleri, eve girdiklerinde yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Menderes Aşgın ve oğlu Kıvanç Aşgın’ın cansız bedenleri yerde kanlar içinde bulundu. Ağır yaralı olan Nesrin Acar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve durumu ciddiyetini koruyor.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrasında kaçan Göksal U. ise kısa bir süre içinde Çaylı Mahallesi bent yolu üzerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan bu vahşetle ilgili geniş bir soruşturma başlatıldı.