Baba, Yusuf’un durumu için endişeli

OLAYIN DETAYLARI

Konya’da 28 Mayıs’ta gerçekleşen bir olayda, 10 yaşındaki Yusuf T. okul arkadaşının boğazını sıkması sonucu fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören çocuğun, geçen yıl aynı olay yüzünden abisinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yusuf Taşkın’ın babası Ramazan Taşkın, yaşananları bir medya organına anlattı.

BABANIN ACISI

Konya’daki bu olay, bir babanın hayatını altüst etti. Geçtiğimiz yıl bir oğlunu benzer bir nedenden kaybeden Ramazan Taşkın, şimdi küçük oğlu Yusuf’un yaşadığı dramla sarsılıyor. 10 yaşındaki Yusuf, sınıf arkadaşının boğazını sıkmasıyla hastaneye kaldırıldı ve halen hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Baba Taşkın, müdahalenin geç yapıldığını belirterek, oğlunun solunum makinesine bağlandığını söyledi.

Taşkın, bir yıl önce yaşanan benzer olaydan sonra okul yönetiminden şikayetçi olmayı düşündüğünü ifade etti. “Eşimle ben hastanede yoğun bakımın önünde çaresizce bekliyoruz. Yetkililere tekrar seslenmek istiyorum. Ambulans 20 dakika geç geldi. Ben evimden buraya 3 dakikada gelebiliyorsam, ambulans neden geç geldi? Oğlumun beynine oksijen geç gitti,” diyen acılı baba, o sırada nöbetçi öğretmenden ve okuldan da şikayetçi olacağını duyurdu.