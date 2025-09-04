Babaanne Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı

GÖZALTINA ALINAN BABAANNENİN DURUMU

İzmir’in Konak ilçesinde, 7 yaşındaki M.E.Ş.’yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 70 yaşındaki babaannesi F.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.E.Ş.’nin annesi ve babası ayrı şekilde yaşamaktadır ve çocuğun velayeti babasında bulunmaktadır. Olay sırasında babası işte olduğu için M.E.Ş., babaannesi tarafından darbedildi.

OLAYIN GİZLİ KAYDI VE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Darbelere ait görüntüler, bir cep telefonu ile gizlice kaydedildi ve sosyal medyada yayımlandı. Bu durum, olayla ilgili resmi soruşturmanın başlamasına yol açtı. Polis ekipleri, F.Ş.’yi adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

M.E.Ş’Yİ KORUMA ALTINA ALMA KARARI

M.E.Ş. ise devlet korumasına alındı. Babaannesi F.Ş., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.