Babaannesi Serbest Bırakıldı, Olay Soruşturuluyor

Olayın Ayrıntıları

İZMİR’in Konak ilçesinde, 7 yaşındaki M.E.Ş.’yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan babaannesi F.Ş. (70), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.E.Ş., annesi ve babası ayrı olduğu için babasının velayeti altında yaşıyor. Olay sırasında, babası işteyken M.E.Ş., babaannesi F.Ş. tarafından darbedildi.

Sosyal Medyadaki Paylaşımlar

O anlar, bir cep telefonu ile gizlice kaydedilerek sosyal medyada yayımlandı. Bu görüntülerin paylaşılmasının ardından, konuya ilişkin resmi bir soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, F.Ş.’yi adresinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Devlet Koruması ve Serbest Bırakılma

M.E.Ş., olayın ardından devlet korumasına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.