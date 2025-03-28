Babacan: “Ekonomi Sis Bombasının Etkisinde”

DEMOKRASİ VE HUKUK SALDIRI ALTINDA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, demokrasi, hukuk ve adaletin büyük bir saldırı altında olduğunu belirtti. Bu durumda ekonominin de benzer bir saldırıya maruz kaldığını vurgulayan Babacan, “Bu saldırıda kullanılan mühimmat sis bombasıdır” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın ekonominin ortasına bıraktığı bu sis bombasının varlığı süresince ekonominin canlanmasının ve hızlanmasının mümkün olmayacağına dikkat çekti. Babacan, bu sisin dağıtılmasının yolunun ise “hukuk, adalet ve şeffaflık” olduğunu ifade etti.

ÖZGÜR BASIN TARİFİ

Babacan, katıldığı programda özgür basın anlayışının nasıl olması gerektiği üzerine de değindi. Gerçek özgür basının, iktidarın baskıları ve korkularıyla değil, hakikatlerin ışığında ilerlemesi gerektiğini belirtti. “Bu korkuyla yayın yapan basına özgür basın diyemezsiniz” diyen Babacan, iktidarın medyayı kontrol etme çabalarının hür düşünce ortamını tehdit ettiğini ifade etti. Ayrıca, başarısızlığa neden olan korkunun, hükümeti destekleyen medyanın varlığına işaret ettiğini vurguladı. “Başarı üretmiyorlar” ifadeleriyle, mevcut medya durumunun halkı doğru bilgilendiremediğini söyledi.