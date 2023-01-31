Babacan: Kapı gibi beyannamemiz var

Seçime dair konuşan DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhur İttifakına tepki gösterdi.

Millet İttifakı’nın “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” ile ilgili konuşan, ”Hedeflediğimiz Türkiye, mutlu, özgür ve zengin bir Türkiye. Altı partinin beraberce yürüttüğü siyaset, ülkeyi bir araya getirme, birlik, beraberlik siyaseti ve beraberce yükselme siyaseti” dedi.

İttifakın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bir soruya da Babacan şu yanıtı verdi:

Tüm Türkiye’nin 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Çoğulcu demokrasiye inanan, kendini hukukla bağlı kıla, dürüst bir cumhurbaşkanı olacak. Görev süresi 7 yıl ve 1 defa cumhurbaşkanı olacak. Geçiş sürecinin yol haritası dediğimiz çalışmayla seçimden sonra seçilen cumhurbaşkanının neler yapacağı yer alıyor. 2300 eylem planıyla bir ortadayız. Seçimden sonra iyi ki bunu hazırlamışız Türkiye kanatlanıp uçtu diyeceğiz hep beraber. Külliye halka açılacak. Orada bir tesis var eğitim gibi kullanılabilir. Sorunlar hızlı çözülecek. Bir kişiye endeksli bir yönetim sisteminden biz şimdi demokratik bir yönetim sistemine geçiyoruz. Tüm kararlar bir merkezde toplandığı için ülke şu anda karar alamıyor.

Seçilecek olan cumhurbaşkanı Külliye’ye değil Çankaya’ya gidecek. İsraf yukarıdan aşağıya akan bir kavram. Devletin en tepesinde israf varsa aşağı doğru her yerde israf oluyor. 2013’te ‘tasarruf çok önemli,’ diyordum. Sayın Erdoğan çıkıp ‘İtibardan tasarruf olmaz’ demişti. Biz, devletin en tepesinde tasarruf ruhunu işleteceğiz. Gerçek demokraside devlet, millet için vardır. ‘Devletin itibarıdır’ deyip siz milletin kaynaklarını israf edemezseniz. Milletin kaynaklarını lükse, şatafata harcayamazsınız. Cumhurbaşkanlığının 13-14 uçağı var; onların sayısının mutlaka azaltılması lazım. 14 Mayıs’tan sonra bu uçakların sayısı asgari gerekli sayıya indirilecek. Düşürdüm dediği faiz vatandaşın faizi değil sadece Merkez Bankası’nın Bankalara ödediği faizi düşürdü.

“Politika metni ortaya çıkmadan aday belirleseydik çok büyük yanlış olurdu”

Babacan, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının hala belirlenmemiş olması ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, “Politika metni ortaya çıkmadan aday belirleseydik çok büyük yanlış olurdu” diye konuştu.

İlk defa ortak aday modeli ile seçime girdiklerini söyleyen Babacan, “Demokrasiyi içselleştirmiş, sözde değil özde demokrat, düzgün dürüst ve ehil bir cumhurbaşkanı olması gerektiğini söylüyor bu metin bize. Liyakata ehliyete önem veren biri olması lazım aday olacak kişinin. Bize ‘Aday kim, aday kim’ diyorlar. Ben de buradan Sayın Erdoğan’a ve Sayın Bahçeli’ye soruyorum: Kaç senedir iktidarsınız, bizim kapı gibi 2 bin 300 maddelik seçim beyannamemiz var. Sizinki nerede? Türkiye’nin yarınlarıyla ilgili vizyonunuz ne? Biz iş odaklıyız, onlar kişi odaklı” dedi.