Babacan: Metin Gürcan’ın yanında olacağız

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Metin Gürcan’ın tutuklanmasına ilişkin konuştu.

Ali Babacan, soruşturmaya ilişkin görsellerin basına sızdırılmasının da partisine yönelik itibar suikastı olduğunu kaydederek, “Arkadaşımızın gözaltına alındığı ilk saatten itibaren gerek kollukta gerek savcılık aşamasında ve gerekse sorgu sürecinde, dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen Metin Gürcan hakkındaki ifadeler ve görüntülerin basın yayın organlarına servis edilerek gizlilik kararı ihlal edilmiştir ve bir propaganda başlatılmıştır. Avukatlarla bile paylaşılmayan teknik takip görsellerinin basına sızdırılmasıyla partimize yönelik bir itibar suikastına kalkışılmıştır. Burada yeniden suç ve cezada şahsilik ilkesini hatırlatarak, partimize yönelik yapılacak her türlü komploya karşı DEVA Partisi kadroları olarak dimdik ayakta olacağımızı, asla ve asla bu komployu karşılıksız bırakmayacağımızı ifade etmek isterim. Metin Gürcan üzerinden algı yaratıp, aba altından sopa gösterenlere ve partimiz dahil tüm muhalefete gözdağı verenlere seslenmek isterim. Buradan size ekmek çıkmaz. Her türlü baskı ve tehdide rağmen, demokratik hukuk devletini inşa edinceye kadar, DEVA kadroları olarak hiçbir şeyden korkmayacağımızı ve yılmadan, bıkmadan, usanmadan hedefimize doğru yürüyeceğimizi bir kez daha hatırlatırım” dedi.