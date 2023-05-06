Babacan ‘Sayın Gülen’ dedi, tepki yağdı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı programda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için ‘Sayın Gülen’ ifadesini kullandı.

DEVA Parti Genel Başkanı katıldığı canlı yayında teröristbaşına ‘Sayın Gülen’ dedi. Bu sözler sosyal medyada tepki çekti.

Babacan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Davutoğlu-Babacan’ı kenara çeksin kayıtsız destek oluyorum’ sözlerini de eleştirdi.

Babacan’ın açıklamaları şöyle; İnce’nin aklına acaba FETÖ meselesi bugün mü geliyor? Ve üstelik elindeki iddiaları da ben merak ediyorum. Sosyal medyada kendisiyle ilgili dolaşan bir sürü videolar var. Yani sayın Gülen ile ilgili güzellemeler yaptığı bir sürü videolar var. 17-25 Aralık’tan sonra da neler söylediğiyle ilgili videolar var. Şimdi ‘FETÖ’ diye iddiada bulunuyor. İddiasını ispat edemeyene biliyorsunuz müfteri deniyor.Koysun ortaya birşey. Bunun bir tanımı var, bir hukuki süreci var. Babacan ya da Davutoğlu ne yapmış ki utanmadan böyle bir iddiada bulunuyor.