Babacan’dan CHP açıklaması: Biz olmasaydık bu kadar vekil çıkmazdı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin varlığı sayesinde CHP’nin milletvekili sayısında artış yaşandığını iddia etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Habertürk’e konuk oldu. 14 Mayıs seçiminde partisinin seçime katkısı olmadığı iddialarıyla ilgili konuştu. Babacan, Gaziantep ve Kahramanmaraş vekillerini örnek göstererek, ‘Biz olmasaydık bu kadar milletveki çıkmazdı’ dedi.

Babacan’ın açıklamaları şöyle; 81 ilde teşkilatı olan ve 766 ilçede teşkilatı olan ve bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş iktidar hazırlığı yapmış bir partiden bahsediyoruz. Yani bizim beyin gücümüz test edilmiş, ortaya konulmuş bir güç.

Kahramanmaraş CHP’nin oyu yüzde 9.5’tan yüzde 16.3’e çıktı. Türkiye genelindeki oy artışı 2.5 puan. Ama Kahramanmaraş’ta 6.8 puan. Kahramanmaraş’ta CHP’nin 1 milletvekili vardı, şimdi 2 oldu. İkincisi de bizim orada il başkanımız.

Gaziantep’te CHP bir önceki seçimlerde yüzde 15 oy çıkarmış. Şu anda yüzde 20.4. Beş puan artış var. Bizim adaylarımızın olduğu illerin hemen hemen tamamında CHP’nin ciddi oy artışı var. Biz olmasaydık bu kadar milletvekili çıkmazdı. Bu kadar oy da alınamazdı. Sadece biz de değil.