Babacan’dan TOGG açıklaması: Yerli dememek lazım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerli otomobil TOGG ile ilgili tepki çeken bir açıklamada bulundu.

DEVA Partisi Lideri Babacan’ın yerli ve milli projelere karşı duyduğu rahatsızlık devam ediyor. Babacan’ın iktidara geldiğimizde ‘dokunacağız’ dediği yerli SİHA üreticisi Baykar’ın ardından bu kez hedefinde Togg vardı. Babacan, “Yerli otomobil denmesine ben taraftar değilim. Çünkü doğruyu ifade etmiyor.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 60 yıllık rüyası olan ilk yerli otomobili Togg geçtiğimiz günlerde ön sipariş sürecini başlatttı. Togg, ilk 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş alarak rekora imza atmıştı. Son duyurulan rakama göre bu sayı 41 bini geçmiş durumda. Mart ayı sonunda teslimatlara başlayacağını duyuran Togg, 7’den 70’e tüm vatandaşları heyecanlandırırken 6’lı masanın küçük ortaklarından Deva Partisi’nin Genel Başkanı Ali Babacan tepki çekecek bir çıkışa imza attı.

‘YERLİ OTOMOBİL DEMEMEK LAZIM’

Ali Babacan Togg için, “Yerli otomobil dememek lazım” sözlerini kullandı ve “Yerli otomobil denmesine ben taraftar değilim. Çünkü doğruyu ifade etmiyor.” dedi. Babacan, “Bu marka özel sektörün el ele vermesiyle gerçekleşmiş olan bir proje, yoksa devletin kolları sıvayarak hayata geçirdiği bir proje değil.” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE BAYKAR’I HEDEF ALMIŞTI

Babacan daha önce de katıldığı programda, ürettikleri İHA ve SİHA’larla savaşların kaderini değiştiren Baykar’ı hedef tahtasına oturtarak, savunma sanayisindeki teşviklerin adil dağıtılmadığını öne sürmüştü.

Babacan, iktidara gelmeleri durumunda savunma sanayisinde yapılanları sorgulayacaklarını söyleyerek, “Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii.” demişti.